Зенит сыграет пять матчей на втором сборе в Дубае

Дзюба присоединился к "Зениту" после болезни. Фото: Александр ГЛУЗ

Петербургский «Зенит» опубликовал расписание товарищеских матчей, которые клуб проведет на втором сборе в Дубае. Особо именитых соперников в числе спарринг-партнеров не оказалось, зато на стороне сине-бело-голубых внезапно оказался голливудский актер Уилл Смит.

- Уилл Смит побывал на тренировке «Зенита», - сообщила пресс-служба «Зенита» в соцсетях.

Актер сделал общее фото с игроками и членами тренерского штаба сине-бело-голубых. Правда, большого поклонника голливудских блокбастеров Артема Дзюбы на съемке не оказалось. Видимо не успел приехать после выздоровления от коронавируса.

Что касается матчей, то 4 февраля «Зенит» сыграет сразу с двумя представителями чемпионата Армении: «Араратом» и «Ноа». 9 числа соперником петербуржцев станет сборная команда Иордании. А 12 февраля пройдут игры со сборной Узбекистана и ереванским «Пюником».