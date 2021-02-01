Петербургский метрополитен назвал причину выпадения стекол на станции "Чернышевская"

В Петербургском метрополитене объяснили, почему на "Чернышевской" выпали витражи Фото: Олег ЗОЛОТО

В метрополитене Санкт-Петербурга объяснили, почему на станции метро "Чернышевская" рухнули и разбились четыре витража. Инцидент произошел утром в воскресенье, 31 января 2021 года. Благо, в тот момент вестибюль был закрыт по техническим причинам и никто не пострадал.

- Предварительная причина – витражные стекла выбиты в результате создания поршневого эффекта от избыточного давления воздуха в наземном вестибюле, - рассказал начальник метрополитена Дмитрий Бурин. - Двери вестибюля были закрыты и это оказало негативное влияние, воздуху просто некуда было выходить.

Он пояснил, что витражи закрепляются снаружи декоративными заглушками и прижимной планкой, поэтому они и выпали наружу. После инцидента сотрудники метрополитена укрепили стекла, а также оперативно осмотрели еще 51 вестибюль.

Стекла будут полностью восстановлены, но на это потребуется около месяца. Специалисты метрополитена ждут поставки стеклопакетов нужного размера.