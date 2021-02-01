Петербуржец изувечил брата, который шумел гантелями

Суд дал три года мужчине, стрелявшему в брата, который мешал спать девушке. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Ленинский районный суд Петербурга разбирался почти в библейской истории про Каина и Авеля. С той лишь разницей, что в современном деле один из братьев остался жив, а второй получил реальный тюремный срок. Да и повод для преступления был совсем иным.

- Обвиняемый пояснил, что вечером 3 мая 2020 года он был дома со знакомой. Около 22 часов в квартиру пришел его брат, который также живет здесь. Поскольку девушка обвиняемого легла спать, а из комнаты брата доносилась громкая музыка, то он зашел к брату, который в этот момент выполнял физические упражнения с гантелями, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Разговаривать с братом петербуржец решил с травматическим пистолетом в руке. Но по причине выпитого споткнулся, упал и дважды выстрелил. Одна из пуль попала родственнику в голову, обезобразив его лицо навсегда.

Суд учел, что стрелявший пытался спрятать пистолет и ружье, на которые исток срок разрешения. Итогом стал приговор в три года колонии и 2,7 млн рублей компенсации потерпевшему. Также мужчина возместит страховому фонду 314 тысяч за лечение брата.