МЧС предупреждает о снеге, гололеде и морозах до -15 градусов в Ленобласти

За городом будет намного холоднее, чем в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Снег, гололед и чувствительные морозы ждут 2 февраля в Ленинградской области. Об этом местных жителей и заезжих автомобилистов предупреждает Региональное управление МЧС России.

- Во вторник ожидается следующая метеорологическая обстановка: Облачная погода. В большинстве районов небольшой снег. Ветер южных направлений, 4-9 м/с. Температура воздуха ночью -4...-9., местами -12...-15 градусов. Днем от -3 до -8 градусов. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет повышаться, - сообщает пресс-служба управления МЧС по Ленобласти со ссылкой на данные гидрометцентра.

Водителей предупреждают о возможных ДТП на трассах из-за гололеда и снегопада. Автомобилистам советуют соблюдать скоростной режим и держать дистанцию.

Зато в морозы лед на Ладожском озере будет становиться толще. Пока он кое-где не превышает 10 см толщиной. А в некоторых местах ледового покрытия нет вовсе. В МЧС напоминают об опасности выхода на водоемы.