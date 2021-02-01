Съемки фильма «Бег улиток» ограничат движение на Петровском проспекте

Фильмы в Петербурге снимают регулярно. Фото: Артем КИЛЬКИН

Новые ограничения ожидают петербургских водителей в начале февраля. Причинами станут как ремонтные работы, так и киносъемочный процесс: не зря Петербург считается одной из столиц кинопроизводства в России.

- В связи с съемок художественного фильма «Бег улиток» будет прекращено движение транспортных средств по Петровскому проспекту в направлении от Петровской площади к Ремесленной улице, - сообщает пресс-служба Дирекции по организации дорожного движения.

Впрочем, сильно автомобилистов это не побеспокоит, так как проезд на участке от дома 20/1 по Петровскому проспекту до моста Бетанкура будет закрыт лишь в с 23:30 3 февраля до 05:55 04 февраля.

А вот ремонт канализационного коллектора – дело более долгое. Из-за него с 31 января и по 20 февраля ограничен проезд по набережной реки Мойки около дома 6-8 по Дворцовой площади. Водителей призывают к внимательности.