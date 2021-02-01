Около 300 больных коронавирусом находятся на ИВЛ в больницах Петербурга

На ИВЛ в петербургских больницах находятся около 300 больных коронавирусом Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге 297 пациентов с коронавирусом и внебольничными пневмониями находятся на ИВЛ. Об этом в воскресенье, 31 января 2021 года, рассказал председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец. Также он отметил, что вырос процент тяжелобольных.

- На сегодня зафиксирована доля тяжелых больных в стационарах - около 26 процентов, что на 2 процента превышает среднемесячные показатели, - рассказал глава комитета.

Тем не менее, число госпитализаций за минувшую неделю снизилось на 9 процентов. С 25 по 31 января в больницах с коронавирусом оказались 3556 человек, неделей ранее - 3904 человек.

- Комитетом по здравоохранению в ежедневном режиме проводится анализ данных о досуточной летальности пациентов с коронавирусной инфекцией и внебольничными пневмониями в стационарах. Основная цель такой работы – разобраться в причинах каждого случая поздней госпитализации, - рассказал Лисовец.