Злостный алиментщик из Петербурга получил пять месяцев колонии

Злостного алиментщика привлекли к суду за долг в 43 тысячи рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО

На пять месяцев в колонию-поселение отправится житель Василеостровского района Петербурга, который упорно не желает платить деньги на содержание своей 11-летней дочки. Мать девочки неоднократно обращалась в суд . На этот раз мужчина получил реальный срок.

- Суд установил, что подсудимый, зная, что обязан выплачивать средства на содержание несовершеннолетнего ребенка, будучи привлеченным к административной ответственности за неуплату алиментов, игнорировал законные и обоснованные требования судебного пристава-исполнителя, - сообщает пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга, поддержавшей обвинение.

Интересно, что долг перед ребенком составлял всего 43 тысячи рублей, что в общем немного. Бывают случаи и в десятки раз весомее, однако здесь против горе-отца сыграло систематическое нежелание делиться деньгами.

Пока приговор в силу не вступил, у мужчины есть 10 дней на его обжалование.