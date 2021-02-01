Петербуржцы стали реже жаловаться на работу тест-лабораторий по «ковиду»

Тестирование на коронавирус остается основным средством диагностики. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Петербургские тест-лаборатории, которые весной 2020 года столкнулись с небывалом наплывом посетителей, что привело к очередям и волне критики, научились работать в условиях пандемии. Сейчас и персонал стал более закаленным, да и мощности увеличили. Одновременно упало и число жалоб от горожан.

- Первое, что было сделано - увеличение мощности действующих лабораторий за счет дополнительного оснащения оборудованием, повышающим скорость и объем тестирований. Были оптимизированы технологические процессы. Многие лаборатории перешли на круглосуточную работу, - рассказал газете «Петербургский дневник» доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой клинической биохимии и лабораторной диагностики ВМА имени Кирова Андрей Иванов.

К лету ситуация в городе нормализовалась и до сентября лаборатории работали в спокойном режиме. Однако осенью начался сезонный рост инфекционных заболеваний и нагрузка вновь возросла.

Сейчас норматив выдачи результата составляет 48 часов, однако часто получается в два раза быстрее.