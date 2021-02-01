Мигрант хранил в телефоне голые фото 8-летней школьницы из Соснового Бора

Полицейские поймали мужчину, развращавшего школьницу. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сотрудники полиции Соснового Бора задержали 35-летнего гражданина Таджикистана, на которого пожаловалась его знакомая, местная жительница. Женщина сообщила стражам порядка, что увидела в телефоне мужчины голые фото своей 8-летней дочери.

- 31 января в 00:05 от 28-летней жительницы Соснового Бора, неработающей, поступило сообщение, что в телефоне своего знакомого она обнаружила фотографии интимного характера своей дочери 2012 года рождения, - информирует источник в правоохранительных органах.

Уже через минуту по вызову выехал наряд, который вскоре и задержал подозреваемого. Уже в отделении выяснилось, что иностранец оказался нелегальным мигрантом. В 2013 году он въехал в Россию с целью работы и с того времени его след потерялся. На данный момент регистрации в стране у него нет.

Сейчас мужчина задержан, его мобильные телефоны изъяты, а материалы дела переданы в Следственный комитет. Подозреваемому грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.