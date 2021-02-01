Беглов заявил, что на Охтинском мысе будет петербургский музей археологии

На месте крепости Ниенщанц появится деловой центр и археологический музей. Фото: "Газпром"

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов оперативно отреагировал на поручение, которое ему дал президент России Владимир Путин. Речь идет о создании историко-археологического музея на Охтинском мысе, где сейчас имеется лишь заброшенная стройплощадка несостоявшегося «Охта-Центра», реализованного в Лахте.

- Мы благодарны Президенту России за принятое решение. Глава государства устранил противоречия, которые копились с 50-х годов XX века. Тема Музея археологии обсуждается в нашем городе более полувека. Оптимально было бы разместить его там, где глубина культурного слоя максимальна, - заявил губернатор, чьи слова приводит пресс-служба Смольного.

Глава города отметил, что Охтинский мыс подходит для этого идеально, ведь само решение о строительстве Петербурга связано с исторической победой Петра Первого – взятием шведской крепости Ниеншанц

Напомним, что весной 2020 года был определен проект строительства общественно-делового комплекса на Охте. Концепция получила название «Хрустальный корабль». Параллельно с этим обсуждалось и создание музея на месте шведской крепости.