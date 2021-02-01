Три коронавирусных стационара вернутся к плановой работе в Петербурге

Смольный вернет к плановой работе три коронавирусных стационара в Санкт-Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

Три стационара, перепрофилированных для приема больных коронавирусом, вернутся к плановой работе в Санкт-Петербурге. Речь идет о Мариинской больнице, нескольких отделениях детской больницы имени Филатова и федеральном НИИ имени Поленова. В Смольном объясняют данное решение обоснованным, поскольку эпидситуация улучшается с каждым днем.

- Петербург продолжает бороться с эпидемией, и мы регистрируем снижение числа больных. Поэтому такая статистика позволяет нам вернуть к плановой работе еще три стационара. В целом, это результат самоотверженного труда наших медиков и общих усилий со стороны всех сознательных петербуржцев, - сообщил губернатор в эфире «Радио России».

Добавим, что с 30 января в Северной столице смягчили некоторые ограничения по коронавирусу. Полный список послаблений читайте по ссылке в материале «КП».