Число больных коронавирусом снизилось на 34% за январь в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге резко снизилось число больных коронавирусом за месяц. Фото: Олег ЗОЛОТО

Смольный подвел «коронавирусные» итоги января 2021 года. Судя по статистике, налицо улучшение эпидситуации. В январе число больных инфекцией оказалось на 34% меньше, чем в декабре 2020-го – 68 540 зараженных против 104 279 соответственно. Количество выздоровевших от COVID-19 при этом увеличилось почти на 7%. Упало число умерших за месяц – на 20%.

- Интенсивность распространения новой коронавирусной инфекции снижается. Данная динамика является положительной и демонстрирует, что вторая волна инфекции находится в нисходящей части. Это следствие совокупного действия нескольких факторов, в том числе ограничений, установленных на время новогодних праздников. Усиливается роль вакцинации против COVID-19, - говорится в свежем отчете Межведомственного координационного совета по борьбе с коронавирусом в Санкт-Петербурге.

Добавим, что власти Северной столицы уже заговорили о новом снятии ограничений в середине или конце февраля. Но все будет зависеть от развития эпидситуации.