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Коронавирус Covid-19

Прирост привитых от коронавируса петербуржцев составил более 1000% за январь

Вакцинированных горожан уже 66 060, темпы кампании только набирают обороты
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Небывалый прирост числа вакцинированных от коронавируса петербуржцев зафиксировали за январь 2021 года.

Небывалый прирост числа вакцинированных от коронавируса петербуржцев зафиксировали за январь 2021 года.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Смольный зафиксировал прирост вакцинированных от коронавируса более чем на 1000 процентов за январь в Санкт-Петербурге. По данным на 1 февраля 2021 года, от инфекции привились 66 060 жителей Северной столицы. При этом цикл вакцинации завершили полностью, то есть в два этапа, только 12 588 человек. В Координационном совете по борьбе с распространением OCVID-19 отмечают, что темпы прививочной кампании набирают обороты.

- Нарастающий итог поступившей в город вакцины – 143 042 комплекта. Вакцина ежедневно распределяется по пунктам вакцинации. Неизрасходованный остаток в поликлиниках на данный момент 39 182 комплектов, - сообщается в последнем отчете Совета, подводящего «коронавирусные» итоги минувшего января в городе.

Добавим, что в Смольном уже рассуждают об этапах нового снятия инфекционных ограничений. В первую очередь власти хотят открыть детские центры.

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