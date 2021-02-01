Инновационный центр создадут в Особой экономической зоне Санкт-Петербурга

В ОЭЗ Санкт-Петербурга появится Инновационный центр на площадке "Новоорловская". Фото: Тимур ХАНОВ

В Смольном анонсировали строительство различных площадей для резидентов Особой экономической зоны (ОЭЗ) Санкт-Петербурга. Так, например, на территории возведут Инновационный центр со всей необходимой инфраструктурой. Трехэтажное здание займет площадь в 18,7 тысячи квадратных метров, из которых 12 тысяч пойдут под производственные площади, а остальное пространство будет предназначено для офисов. Центр будет располагаться на площадке «Новоорловская».

Как считают власти Северной столице, это пойдет только в плюс городу.

- Резиденты, которые готовы инвестировать в собственное производство и приносить бюджету Санкт-Петербурга прибыль в виде налогов, ждут от города новых возможностей для развития бизнес-проектов. Поэтому им требуются готовые производственные и офисные помещения, для чего и построят Инновационный центр, - цитируют вице-губернатора Евгения Елина в его аппарате.