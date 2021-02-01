Визовый центр Финляндии в Санкт-Петербурге возобновил прием документов

Визовый центр Финляндии в Петербурге возобновил прием документов, но только для избранных. Фото: Артем КИЛЬКИН

Визовый центр Финляндии в Санкт-Петербурге объявил о возобновлении приема документов для тех, кто хочет полететь в соседнюю страну. Попасть в офис можно только по понедельникам, вторникам и средам с 9:00 до 14:00 и лишь по предварительной записи. Вкладка подачи документов уже доступна на официальном сайте.

- Обязательная предварительная запись необходима для соблюдения социальной дистанции. Сам прием документов на оформление разрешения на пребывание в Финляндии стартовал с 1 февраля 2021 года, - пишут «Невские новости».

Однако в Суоми могут попасть лишь те, кто имеет там вид на жительство, учится в местном университете или хочет отправиться домой из-за крайне важных дел, напрямую связанных с родственниками. Кроме этого в Финляндию можно попасть по работе.

Добавим, что ранее Finnair возобновил полеты из Финляндии в Санкт-Петербург и обратно.