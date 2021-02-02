Власти Петербурга допустили дополнительную отмену ограничений по коронавирусу

Власти Петербурга допустили возможную отмену COVID-ограничений в феврале. Фото: Олег ЗОЛОТО

Власти Санкт-Петербурга допустили, что отменят некоторые оставшиеся ограничения по коронавирусу уже в скором времени. Как рассказал «Комсомолке» замглавы комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов, это может произойти уже через 2-3 недели, в конце или середине февраля. В Смольном и Роспотребнадзоре будут ежедневно анализировать развитие эпидситуации после первого смягчения запретов, соответствующий документ, напомним, вступил в силу с 30 января.

- По эпидситуации у нас стабильность. Заболеваемость снижается, число свободных коек постепенно растет. Поэтому есть возможность планировать дополнительные послабления, - пояснил Александр Ситов «КП-Санкт-Петербург».

При этом разом снимать ограничения никто не планирует – их будут убирать поэтапно, осторожно, а потом отслеживать, как это сказывается на общей картине. Если дальше все будет становиться только лучше, то перво-наперво, власти откроют детские развлекательные центры и разрешат увеличить число человек в экскурсионных группах.