ДТП на Невском путепроводе парализовало движение в Петербурге утром 2 февраля

Грузовик снес легковушку на Невском путепроводе в Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

Авария на Невском путепроводе, также известном как Сортировочный мост, парализовало движение в Купчино Санкт-Петербурга утром во вторник, 2 февраля 2021 года. ДТП произошло из-за водителя грузовика, который решил развернуться прямо на мосту. Как отметили в социальной сети очевидцы произошедшего, столкновения избежать не удалось.

- На Невском путепроводе ребята на грузовичке решили развернуться на мосту. Столкновения избежать не удалось. Скорую и полицию вызвали. Случилось примерно в 6:30 утра, - сообщили свидетели.

В результате столкновения автомобили заняли обе полосы движения в сторону Ивановской улицы. При этом пробка начала собираться в обе стороны. О состоянии здоровья участников аварии на данный момент ничего не сообщается.

Согласно данным сервиса "Яндекс.Пробки", на 7:40 утра плотно стоит движение по проспекту Славы в обе стороны, на Софийской улице и по перекрестку с круговым движением, который их соединяет.