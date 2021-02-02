Январь попал в топ самых теплых в Петербурге за XXI век

Январь 2021 года в Петербурге стал одним из самых теплых в этом веке Фото: Олег ЗОЛОТО

Минувший январь стал одним из самых теплых в Санкт-Петербурге за весь XXI век. В понедельник, 1 февраля 2021 года, ведущий синоптик центра "Фобос" Михаил Леус подвел итоги первого месяца нового года, отметив, что средняя температура оказалась выше климатической нормы на 3,2 градуса, составив минус 4,7 градуса.

- При этом более заметно потеплели ночи, средняя ночная температура оказалась выше нормы на 4,5 градуса, а дневные максимумы превысили многолетние значения всего на 2,3 градуса. Это говорит о более облачной, чем обычно погоде, когда облака не позволяли сильно остывать воздуху по ночам, - отметил Леус.

Также из 31-го дня в течение 21 дня шли осадки, что больше чем в два раза превышает норму. Хотя общее количество выпавших дождей и снега оказалось меньше положенного - 92% нормы.

Самым холодным днем стало 18 января, тогда подморозило до -18,0 градусов а теплее всего было 25 января, когда воздух прогрелся до +4,5. Этот день стал и единственным с температурным рекордом.