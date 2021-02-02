Снег и небольшой мороз ждут Петербург 2 февраля

В Петербурге ожидают снег и мороз Фото: Олег ЗОЛОТО

Санкт-Петербург снова ждут похолодание и снег. Во вторник, 2 февраля 2021 года, температура воздуха в Северной столице опустится до минус 4 градусов. Всему виной очередной облачный вихрь, который надвигается на город с запада.

- Проводив на восток один циклон, сегодня Северная столица окажется в передней части следующего облачного вихря, приближающегося с запада. В такой ситуации ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода, пройдет снег, - рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Так, днем в Петербурге будет минус 1-4 градуса, по Ленинградской области от минус 1 до минус 6 градусов. Ветер при этом теплый, юго-западный 2-7 метров в секунду.

Такая погода продержится до середины недели, а с четверга горожан ждет похолодание. В ночь на 4 февраля ударит 11-градусный мороз, в окрестностях до минус 15. Днем будет чуть потеплее - минус 6-8 градусов.