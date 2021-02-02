Пожертвования прихожан украли из храма на севере Петербурга

Полиция разыскивает вора, укравшего пожерствования из храма на севере Петербурга Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге полиция расследует дело о краже из храма, расположенного на севере города в поселке Парголово. В половину третьего дня в понедельник, 1 февраля 2021 года, в отделение МВД Выборгского района поступило сообщение о том, что из церкви пропали пожертвования, принесенные прихожанами.

- Установлено, что золотые украшения, пожертвования прихожан, хранились в окладе иконы, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

На месте происшествия работают сотрудники полиции. Сумма ущерба на данный момент устанавливается.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В настоящее время сотрудниками полиции приняты все необходимые меры к розыску и задержанию вора.

Напомним, что минувшим летом неизвестный разбил окно храма в поселке Славянка и также украл оттуда пожертвования из золота.