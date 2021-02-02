Вандалы сломали скульптуру Апостола Петра на колокольне храма в центре Петербурга

Вандалы повредили скульптуру храма на Лиговском проспекте Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В центре Санкт-Петербурга вандалы сломали скульптуру Апостола Петра, установленной в нише на фасаде колокольни Церкви воздвижения Креста Господня на Лиговском проспекте. Заявление в полицию поступило в воскресенье, 31 января 2021 года. Правоохранители выехали на место для осмотра повреждения.

- Установлено, что гипсовая скульптура повреждена. Материальный ущерб оценивается в более 5 тысяч рублей, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Когда именно вандалы повредили скульптуру, не известно, так как видеонаблюдение на прилегающей территории отсутствует. Предположительно, преступление произошло с 11:30 часов 22 января по 13:00 31 января.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о повреждении объекта культурного наследия. Виновному грозят штраф в размере до 3 миллионов рублей либо три года тюрьмы.