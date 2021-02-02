Житель Бугров пять лет спал с юной дочкой своей гражданской жены

Полиция ищет уроженца Дагестана, спавшего с юной школьницей. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полицейские Всеволожского района Ленобласти ищут 42-летнего уроженца Дагестана, которого подозревают в сексуальных контактах с несовершеннолетней девочкой. Заявление на своего сожителя подала мать потерпевшей.

- 1 февраля в 23:50 поступило заявление от женщины 1986 года рождения, уроженки Алтайского края, прошивающей в поселке Бугры, о том, что ее сожитель на протяжении последних пяти лет совершал насильственные половые действия с ее дочерью, - сообщает источник в правоохранительных органах.

По словам матери, обо всем ей рассказала дочка. А сама она ни о чем ранее не догадывалась. Известно, что подозреваемый был дважды судим: за подделку документов и самоуправство. По Петербургу мужчина передвигается на белом «Хендэ Солярис». Сейчас его ищут для проведения опроса. Уголовного дела пока не возбуждалось.