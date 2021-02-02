Неизвестный «заложил 57 бомб» в сети супермаркетов в Петербурге и Ленобласти

Шутник заминировал все "Ашаны" в Петербурге и области. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полицейские Москвы и Петербурга ищут неизвестного «шутника», который 1 февраля «заминировал» сеть продуктовых супермаркетов «Ашан». Утром в понедельник он написал письмо на электронную почту торговой сети, в котором сообщил о заложенных бомбах.

- 1 февраля, в 11:19 в полицию обратился 37-летний начальник службы ООО «Ашан», проживающий в Москве. Он заявил, что на адрес электронной почты магазина поступило сообщение, что «во всех магазинах сети в Петербурге и Ленобласти «заложено около 57 бомб», - пишет «Мойка 78».

Учитывая, что в Петербурге и Ленобласти имеется всего шесть магазинов торговой сети, то «бомбы» должны были лежать там в изобилии. Однако, чтобы не поднимать паники, эвакуировать супермаркеты не стали, а провели проверку по-тихому. Естественно, что ничего обнаружено не было.

Сейчас оперативники ведут розыск «минера», вопрос о возбуждении уголовного дела решается.