Санкт-Петербург
Еще
Радио
Санкт-Петербург
Еще
Радио
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Коронавирус Covid-19

Более 13,8 тысяч петербуржцев обследованы на коронавирус на 2 февраля

Число тестирований заметно снизилось за последнее время
Лилия КОЗЛОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)
Более 13 тысяч жителей Петербурга обследованы на коронавирус за сутки

Более 13 тысяч жителей Петербурга обследованы на коронавирус за сутки

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Все меньше жителей Санкт-Петербурга сдают тесты на наличие коронавируса. Если еще пару месяцев назад ежедневное число обследований в среднем было равно 30 тысячам, то с начала года по 15 тысяч. Так, по данным Смольного на вторник, 2 февраля 2021 года, за сутки анализы сдали порядка 13,8 тысяч человек.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 13835 человек. Обработано 10439 вызовов по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, - рассказали в администрации города.

За состоянием зараженных, проходящих лечение дома, следят волонтеры. Они позвонили 508 пациентам с подтвержденным диагнозом covid-19.

Напомним, что Смольный планирует снятие ограничений в городе. Отмечаются, что этот процесс будет проходить в три или четыре этапа. В первую очередь откроются детские развлекательные центры, а с работой ночных клубов придется повременить.

Коронавирус в Санкт-Петербурге: Хроника событий