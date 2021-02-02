Более 13,8 тысяч петербуржцев обследованы на коронавирус на 2 февраля

Более 13 тысяч жителей Петербурга обследованы на коронавирус за сутки Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Все меньше жителей Санкт-Петербурга сдают тесты на наличие коронавируса. Если еще пару месяцев назад ежедневное число обследований в среднем было равно 30 тысячам, то с начала года по 15 тысяч. Так, по данным Смольного на вторник, 2 февраля 2021 года, за сутки анализы сдали порядка 13,8 тысяч человек.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 13835 человек. Обработано 10439 вызовов по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, - рассказали в администрации города.

За состоянием зараженных, проходящих лечение дома, следят волонтеры. Они позвонили 508 пациентам с подтвержденным диагнозом covid-19.

Напомним, что Смольный планирует снятие ограничений в городе. Отмечаются, что этот процесс будет проходить в три или четыре этапа. В первую очередь откроются детские развлекательные центры, а с работой ночных клубов придется повременить.