Мужчину в коме увезли ночью с Думской улицы

Мужчина впал в кому на Думской улице. Фото: Олег ЗОЛОТО

Полиция Центрального района Санкт-Петербурга выясняет обстоятельства гибели мужчины, которого в ночь на 2 февраля забрали с Думской улицы в состоянии комы. Врачи успели довести пациента до больницы, но уже там он умер, так и не приходя в сознание.

- В 02:50 в 28 отделение полиции поступила телефонограмма из НИИ Скорой помощи о том, что в 01:37 скончался пациент, забранный в 23:56 1 февраля с Думской улицы в состоянии клинической смерти. Обстоятельства неизвестны, смерть пациента наступила от остановки сердца, - сообщает источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах.

Уже в тот момент, когда медики скорой забирали мужчину с улицы, он практически не подавал признаков жизни. Причины впадения его в кому выясняют полицейские.

Известно, что умершим оказался 50-летний уроженец одной из бывших южных республик СССР. Уголовное дело не возбуждалось, решение об этом будет принято по материалам проверки.