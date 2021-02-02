Липовый полицейский попался в ТРЦ «Галерея» на краже

Житель Москвы гулял по Петербургу с поддельным удостоверением сотрудника полиции. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция Центрального района Петербурга завела уголовное дело в отношении молодого жителя Москвы, который разгуливал по Северной столице с липовым удостоверением сотрудника МВД. 20-летнего парня задержали вечером 31 января в торговом центре «Галерея». Он попался на краже

- В дежурную часть ГУ МВД поступило сообщение, что в ТРЦ «Галерея» произошла кража. Прибывшим нарядом был задержан житель Москвы 2000 года рождения, неработающий, который предъявил служебное удостоверение сотрудника МВД, лейтенанта полиции, оперуполномоченного уголовного розыска, - сообщает источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах.

Но «корочки» сразу вызвали сомнение у полицейских. Парня отвезли в отделение, где выяснилось, что удостоверение было поддельным. В отношении 20-летнего москвича завели дело за подделку документов, ему грозит до двух лет тюрьмы.