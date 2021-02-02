В "зеленой" зоне Ленобласти снимут коронавирусные ограничения 3 февраля 2021 года

В "зеленой" зоне Ленобласти с 3 февраля снимаются все "ковидные" ограничения Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области отменяются ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса. Администрация региона объявила, что с 3 февраля 2021 года, к нормальной жизни вернулся районы, которые входят в "зеленую" зону - где распространение инфекции находится на низком уровне.

- В "зеленой" зоне Ленобласти с 3 февраля снимаются все "ковидные" ограничения, - заявил губернатор 47-го региона Александр Дрозденко.

Так, послабления коснутся Волховского, Бокситогорского, Лодейнопольского и Кингисеппского районов. Однако, судя по всему, масочный режим все же сохранится, чтобы не спровоцировать нового роста числа заболевших.

Добавим, что с 29 января в Ленобласти сократился коечный фонд для пациентов с коронавирусом. Многие больницы вернулись к обычному режиму работы. Сейчас в области развернуто более 2,6 тысяч коек, из них свободны 997.