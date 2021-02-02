За сутки в Петербурге коронавирусом заболели 1484 человека, а 65 - умерли

Количество новых случаев "ковида" продолжает снижаться. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге продолжает снижаться количество новых зарегистрированных случаев коронавиусной инфекции. На утро 2 февраля заболели еще 1484 человека. Это на 358 зараженных меньше, чем днем ранее.

- За сутки в России зафиксировано еще 16 643 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 1701 - в Москве, а 1484 - в Петербурге, - сообщает портал «Стопкоронавирус».

Выздоровели по стране еще 22 372 пациента, из них в Северной столице - 1924. Также обновились данные и по суточной смертности. В Петербурге подтверждены комиссией и лечащими врачами 65 новых летальных случаев от «ковида». Всего с начала пандемии жертвами инфекции стал 9851 петербуржец.

В активном состоянии болезни находятся 93 908 человек. Этот показатель продолжает снижаться, что дает надежду на спад второй волны коронавируса и постепенное снятие оставшихся ограничений.