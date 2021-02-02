В Петербурге умер доктор экономических наук Давид Баркан / Фото: jeps.ru

В Санкт-Петербурге 30 января 2021 года умер доктор экономических наук Давид Иосифович Баркан. Профессор скончался от коронавируса буквально за один день до своего 82-летия. Об этом сообщила еврейская община города.

- 30 января после трехнедельной борьбы с ковидом скончался профессор, доктор экономических наук и большой друг еврейской общины Петербурга Давид Иосифович Баркан, - пишет Jeps.ru.

Давид баркан был одним из первых маркетологов в СССР и России. Около 40 лет преподавал в Высшей школе менеджмента.

- Это был обаятельный, добрый человек с большой душой. Он видел хорошее в каждом из своих знакомых, был щедр на похвалу и искренне выражал свою симпатию и доброе отношение,- отметили в общине.

О дате и месте похорон будет сообщено позже.

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