Более 8,3 тысяч петербуржцев прошли реабилитацию после коронавируса

В петербургских больницах развернут дополнительные койки для реабилитации пациентов после коронавируса Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге более 8,3 тысяч человек прошли реабилитацию после перенесенного коронавируса. Об этом во вторник, 2 февраля 2021 года, рассказали в комитете здравоохранения города. Это пациенты, у которых инфекция проходила в тяжелой форме с осложнениями.

- Медицинская реабилитация после перенесенной новой коронавирусной инфекции в тяжелой форме имеет огромное значение для сохранения здоровья пациентов и минимизации последствий заболевания, - отметили в комитете.

На сегодня реабилитацию проводят для взрослых в городской больнице №40 Курортного района, для детей - Детский городской многопрофильный клинический специализированный центр высоких медицинских технологий и ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА России. В ближайшее время для реабилитации будут развернуты дополнительные койки. Также амбулаторную реабилитацию проводят Консультативно-диагностический центр №1 и все поликлиника города.

Всего в стационарных условиях прошли реабилитацию более 2300 пациентов. В поликлиниках амбулаторно пролечено более 6000 пациентов.