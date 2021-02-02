В Мурино в районе выезда на КАД изменили схему движения

В Мурино изменили схему движения на загруженном перекрестке. Фото: Яндекс.Карты

Схема движения на одном из самых оживленных перекрестков Западного Мурино изменилась с начала февраля. По просьбам местных жителей был перенастроен светофор на перекрестке Охтинской аллеи и улицы Шувалова, что неподалеку от развязки с КАД.

- Специалисты «Ленавтодора» перенастроили светофор и добавили дополнительную секцию правого поворота с Охтинской аллеи на улицу Шувалова. Это обеспечит бесперебойный проезд машин в сторону жилых кварталов: водителям не придется стоять в ожидании полного зеленого сигнала, - сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области.

Напомним, что новая развязка с КАД появилась в Мурино осенью 2020 года, ее построили в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Четыре съезда-выезда на внешнее и внутреннее «кольца» КАД сократили время в пути примерно на полчаса. Вскоре в составе развязки появится и круговой перекресток. Поток по этому участку составляет около 15 тысяч машин в сутки.