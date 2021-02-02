8,5 тонн свежих цветов задержали на таможне в Петербурге

Больше 6 тысяч цветов задержали на границе в Петербурге / Фото: СЗТУ

На таможне Санкт-Петербурга задержали порядка 8,5 тонн свежих цветов, которые прибыли в город из Словакии. Во вторник, 2 февраля 2021 года, в Северо-Западном таможенном управлении рассказали, что поставщики пытались провезти через границу партию роз, хризантем и других цветов, которые не были указаны в декларации.

- В декларации на товары, поданной на Северо-Западный таможенный пост участник внешнеэкономической деятельности указал, что осуществляет ввоз в Россию цветочной продукции. Таможенная стоимость свежих роз, гвоздик, орхидей, хризантем, лилий, гладиолусов и других цветов превышает 3,8 миллионов рублей, - рассказали в пресс-службе СЗТУ.

Однако при проверке оказалось, что в партии цветов намного больше, чем указано в декларации - в документе не были указаны 6680 роз.

После того, как декларация была исправлена, цветы отправились в Петербург. Также из-за нарушения было возбуждено административное дело.