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Два экспериментальных автобуса пополнили автопарк Петербурга

Обе машины успешно прошли испытания и останутся работать в городе
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Автобусы на газе остаются работать в Петербурге. Фото: "Пассажиравтотранс".

Автобусы на газе остаются работать в Петербурге. Фото: "Пассажиравтотранс".

Парк одного из крупнейших перевозчиков Петербурга, «Пассажиравтотранса» пополнили два экспериментальных автобуса. Машины, работающие на газе и дизельном топливе (с допуском ЕВРО-6), успешно прошли испытания климатом Северной столицы и получают постоянную прописку.

- В период тестирования управляемость автобусов, эргономика кабины и дизайн салона заслужили положительные оценки водителей и пассажиров. Он отметили современные материалы отделки, «умное» светодиодное освещение, приспособленность для маломобильных пассажиров и дружелюбное отношение к окружающей среде, - сообщает пресс-служба компании-перевозчика.

Один из автобусов - зеленый дизельный МАЗ белорусского производства - продолжит работать на маршруте № 3 «Улица Костюшко - Театральная площадь». А газовый белый НЕФАЗ, собранный на Нефтекамском заводе в Татарстане, будет перевозить пассажиров по маршруту № 141 от Звездной улицы до Московского вокзала.