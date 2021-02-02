По просьбе Петербурга в России продлили программу туристического кешбека

Туристический кешбэк поможет Петербургу. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Правительство России прислушалось к просьбам Смольного и решило продлить программу туристического кешбека. Сейчас запуском третьего этапа проекта занимается Ростуризм, а в Северной столице ждут, что это поможет сильно пострадавшей отрасли, потерявшей 90% иностранных гостей.

- Следующий этап программы кешбэка - очень правильное и своевременное решение: несмотря на тенденцию к осторожному увеличению запросов и бронирований на посещение нашего города в феврале-марте, для дальнейшего восстановления туристских потоков необходимо проделать сложную и системную работу, чтобы после пандемии развернуть отложенный туристической спрос в сторону Санкт Петербурга, его «классических» и новых туристских предложений, - заявил председатель Комитета по развитию туризма Сергей Корнеев.

Третий этап программы кэшбека будет работать до 20 июня 2021 года. Условия прежние: за тур, оплаченный картой «Мир», можно вернуть до 20% от стоимости тура или проживания в отеле, но не больше 20 тысяч рублей. Возможно, в программу включат и отдых в детских лагерях.