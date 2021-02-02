Более 66 тысяч петербуржцев привились от коронавируса

С декабря в Петербурге от коронавируса привились более 66 тысяч человек Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге полным ходом идет вакцинация от коронавируса. По данным комитета по здравоохранению на вторник, 2 февраля 2021 года, прививку поставили уже 66 060 человек. Из них 2 588 полностью закончили цикл вакцинации. Отмечается, что прирост ванцинированных в январе составил более 1 тысячи процентов по отношению к декабрю.

- За прошедшие сутки первично привито 1 248 человек, вторично - 367, - рассказали в комитете.

Каждый день комитет проводит мониторинг и направляет вакцину в те прививочные пункты, которые нуждаются в пополнении. На сегодня в городе не израсходовано более 39 тысяч комплектов препарата.

Также началось распределение по поликлиникам новой поставки вакцины - это около 37 тысяч доз. Напомним, что с 1 февраля петербуржцы могут записаться на прививку через номер 122 и портал Госуслуг в дополнение к возможности записаться через виртуальные колл-центры поликлиник и портал "Здоровье петербуржца".