Две маршрутки столкнулись на проспекте Ветеранов в Петербурге

На проспекте Ветеранов один ПАЗ протаранил другой. Фото: vk.com/spb_today / Надежда Румянцева

Серьезное ДТП с участием сразу двух маршрутных такси произошло в Красносельском районе Санкт-Петербурга. На пересечении проспекта Ветеранов и улицы Здоровцева столкнулись два автобуса ПАЗ, один из которых от удара вылетел на тротуар.

- На пересечении проспекта Ветеранов и Здоровцева, похоже водитель 165-ой маршрутки не посмотрел, когда поворачивал налево. Движение трамваев парализовано, стоят уже больше 30 минут, - пишут очевидцы в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» ВКонтакте.

На записи с камер наблюдения, опубликованной в соцсетях, видно, что едущий прямо ПАЗик на полном ходу влетает в повернувший налево другой автобус. При этом поворачивавшему обзор закрывала третья маршрутка, находившаяся в тот момент на перекрестке.

Официально данных от ГИБДД по поводу аварии не поступало, но очевидцы сообщают о машинах скорой помощи и реанимации, работающих на месте происшествия.