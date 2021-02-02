В январе солнце светило в Петербурге меньше 10 часов

В январе солнце светило в Петербурге менее 10 часов Фото: Олег ЗОЛОТО

Минувший январь почти не радовал жителей Санкт-Петербурга солнцем. Во вторник, 2 февраля 2021 года, главный синоптик города Александр Колесов рассказал телеканалу "Санкт-Петербург", что за второй зимний месяц солнце светило всего 9,8 часов.

- В январе в Петербурге было лишь пять солнечных дней. Это значение справедливо можно назвать низким, - отметил Колесов. - Так, за последние 20 лет в среднем в январе солнце появлялось на 15-22 часа.

Самыми солнечными годами в Северной столице за последнее время стали 2014 и 2018 года. Оно радовало петербуржцев более 28 часов.

Будет ли солнечным февраль, пока сказать сложно. Метеоролог Валерий Малинин рассказал "Комсомолке", что начало месяца выдастся морозным. Уже 4 февраля днем температура опустится до минус 8-10 градусов, в ночное время до 16 градусов мороза. Но к выходным 13 и 14 февраля снова потеплеет до минус 5 градусов.