Автобус закинул легковушку на столб на Московском проспекте

Вот такую картину можно наблюдать в Петербурге 2 февраля. Фото: vk.com/spb_today / Юлия Ли

Уникальное ДТП произошло в центре Петербурга днем 2 февраля. На пересечении Московского и Малодетскосельского проспектов автобус закинул легковушку на столб. Машина в прямом смысле зависла задней частью в воздухе, лишь бампером оставаясь на земле.

- На Московском на перекрестке с Малодетскосельким, автобус помог «Форду» взобраться на столб, - пишут очевидцы происшествия в соцсетях.

По словам свидетелей аварии, водитель легковой машины решил внезапно повернуть налево. Причем не из левой крайне полосы, и даже не из второй, а сразу из третьей. Он проскочил один поток, но попал прямо под ехавший прямо автобус коммерческого маршрута К-36.

От удара иномарку и забросило на столб задней частью.

По предварительным данным, никто во время исполнения почти циркового трюка серьезно не пострадал. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, которые ждут кран, чтобы вернуть машину в горизонтальное положение. Движение по Московскому проспекту в сторону центра осложнено.