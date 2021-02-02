Визовый центр Финляндии начал прием документов для получения вида на жительство

Документы на ВНЖ и визы снова принимают в визовом центре Суоми. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Визовый центр Финляндии в Петербурге начал прием документов от граждан России, желающих оформить вид на жительство в Суоми. Чуть ранее эта процедура переносилась непосредственно в Генеральное консульство, однако с 1 февраля все вернулось на свои места.

- Обращаем внимание, что с 1 февраля подача заявлений на оформление разрешения на пребывание (ВНЖ) в Финляндии переносится из Генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге в Визовый центр, - говорится в сообщении пресс-службы консульства.

В центре также примут документы и на туристическую визу, однако учитывая закрытие границ – минимум до 25 февраля – выдадут шенген далеко не всем. На данный момент право на въезд в Финляндию имеют дипломаты, водители-международники, члены семей граждан Финляндии, владельцы недвижимости в Суоми. Также поводом для поездки случат личные или семейные неотложные обстоятельства, такие как свадьба или похороны, например.