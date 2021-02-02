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Сурок Фил дал прогноз на весну 2021 года в Петербурге и Ленобласти

Зверьки Ленинградского зоопарка решили пока не просыпаться
Лилия КОЗЛОВА
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Сурки из Ленобласти дали прогноз погоды на весну 2021 года

Сурки из Ленобласти дали прогноз погоды на весну 2021 года

Фото: Олег ЗОЛОТО

2 февраля традиционно отмечается День сурка. По поверью, надо следить за поведением животного, чтобы понять, когда ожидать приход весны. Так, "прогноз погоды" дал сурок по имени Фил, проживающий в "Приюте Белоснежки" в Ленинградской области. Об этом "Невским новостям" рассказал владелец контактного зоопарка Геннадий Натекин.

- У нас сурки сами проснулись еще два дня назад. Они на улице, поэтому они о чем-то догадываются. Судя по их поведению, весна должна быть теплой. Прогноз сурков действует шесть недель, до 15 марта, - рассказал Натекин.

Владелец зоопарка добавил, что до середины марта в Петербурге и Ленобласти будет тепло. Но если нет, то на сурков злиться не стоит. Если снова наступят 20-градусные морозы, то животные впадут обратно в спячку.

Кстати, сурки Ленинградского зоопарка Ижорик и Августина пока что не выходили из домика.

Живой уголок