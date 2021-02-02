В бункере Трибуца отроется филиал Музея обороны и блокады Ленинграда

Бункер находится на Инструментальной улице в Петербурге. Фото: gov.spb.ru

Сразу два новых филиала появятся у Музея обороны и блокады Ленинграда. В 2022 году они начнут работу в бункере Трибуца, что в Петроградском районе города и в Московском парке Победы.

- Новые помещения планируется после капитального ремонта открыть в «Бункере Трибуца», а также в Московском парке Победы на месте бывшего кинотеатра «Глобус», - сообщает пресс-служба администрации Санкт-Петербурга.

Напомним, что объект «Бункер Трибуца» был создан в 1942 году как запасной командный пункт для командующего Балтийским флотом Владимира Трибуца. Это уникальное сооружение сохранилось до наших дней в почти первозданном виде. После ремонта здесь будет открыта экспозиция, посвященная истории самого бункера и Балтийского флота.

А в парке Победы появится выставка, посвященная Ленинграду 1942 года. Она дополнит мемориальный комплекс, созданный в южной части парка.