Суд отправил под арест петербуржца, ударившего полицейских на несогласованной акции протеста

Напавшего на полицейских петербуржца отправили в СИЗО. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга определил меру пресечения мужчине, который применил силу к сотрудникам полиции во время несанкционированной акции протеста, прошедшей 31 января. Все произошло на Сенной площади, где одному из полицейских пришлось доставать пистолет, дабы утихомирить толпу.

- Около 14 часов 15 минут, осознавая, что перед ним находятся представители власти, обвиняемый нанес два удара в туловище командиру батальона патрульно-постовой службы и один удар со спины командиру взвода того же батальона, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Нападавшего быстро нашли и задержали. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Она предусматривает как штраф до 200 тысяч рублей, так и лишение свободы до пяти лет.

Обвиняемый вину признал и просил не арестовывать его до рассмотрения дела, однако судья отправил мужчину в СИЗО. Срок меры – до 30 марта 2021 года.