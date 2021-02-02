Записку от прежних мастеров нашли в куполе храма в Гатчине

Послание нашли в кресте с Павловского собора в Гатчине. Фото: пресс-служба администрации ЛО

Письмо более чем 30-летней давности нашли при ремонте крыши собора Святого Апостола Павла, расположенного в Гатчине. Рабочие, снявшие крест с купола, обнаружили внутри послание от прежних мастеров, ставивших крест в 1986 году.

- В марте 1986 года крест был снят. Нижнюю часть отремонтировали, а верхнюю изготовили заново. Крест и шар (основание – прим.ред.) были позолочены в Пскове мастером Чернохвостовым. На все ушло 28 книжек по 60 листов золота. 31 августа 1986 года крест был освящен настоятелем собора отцом Иоанном, 4 сентября – установлен, - говорится в тексте послания, которое приводит пресс-служба правительства Ленинградской области.

Есть в письме и фамилии пяти мастеров из Ленинграда, которые занимались реставрацией собора в тот раз. Самих мастеров пока никто не разыскал, но им наверняка будет приятно узнать, что послание не пропало.