«Учебные мастерские» петербургской школы № 47 им. Лихачева открылись после реконструкции

В школе можно получить не только знания, но и умения. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

«Учебные мастерские» открылись в отреставрированном помещении школы № 47 им. Лихачева, расположенной в Петроградском районе Петербурга. Историческое здание давно стояло в руинах и долгожданный ремонт не только вернул его к жизни, но и предоставил новые возможности ученикам.

- Это было совершено разрушенное здание, которое исторически принадлежало школе № 47 и априори предназначено под размещение учебных мастерских. Поэтому было принято решение восстановить мастерские и приложить все усилия для того, чтобы создать здесь инновационную образовательную площадку для молодежи, - заявил председатель ЗакСа Вячеслав Макаров, побывавший в мастерских с визитом.

После ремонта в школе появилось креативное образовательное пространство для занятий физикой, астрономией, информатикой и робототехникой, а также зона для презентаций проектов школьников.

В школе уже приведены в порядок фасад здания, актовый зал, холл и кабинеты третьего этажа. Сейчас здесь учится 485 ребят, а после окончания ремонта их станет 600.