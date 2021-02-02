Число свободных коек для больных COVID-19 увеличилось до 40% в Петербурге

Количество свободных коек для больных коронавирусом и пневмонией в Петербурге выросло до 40 процентов. Фото: Олег ЗОЛОТО

По данным на 2 февраля, число свободных коек для больных коронавирусом и внебольничной пневмонией в Санкт-Петербурге впервые в 2021 году выросло до 40%. В инфекционных стационарах пустуют 4955 мест. Всего же в городе развернуто 12 538 коек. Напомним, что из-за улучшения эпидситуации три стационара перепрофилируют к плановой работе.

- В Мариинской больнице проводится заключительная дезинфекция перед тем, как больница вернется к работе в штатном режиме. Прием новых инфекционных больных с COVID-19 и подозрением на него в этой больнице прекращен, - добавляют в Межведомственном координационном совете по борьбе с распространением инфекции в Санкт-Петербурге.

Что касается вакцинации от коронавируса, то ее темпы набирают обороты. Привились уже 72 334 человека. Из них только 15 027 горожан полностью закончили цикл вакцинации, то есть в 2 этапа. Запас доз прививки составляет 37 498 комплектов.