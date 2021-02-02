Количество больных коронавирусом и госпитализаций вновь снизилось в Петербурге

Число больных COVID-19 и пневмоний снизилось в Санкт-Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Число больных коронавирусом и госпитализаций вновь снизилось за неделю в Санкт-Петербурге – на 4,64% и 17,35% соответственно. В городском Координационном совете по борьбе с COVID-19 отмечают продолжение тенденции к улучшению эпидситуации. Однако количество выздоровевших от инфекции немного уменьшилось – на 20%.

- Несмотря на сырую погоду, которая способствует передаче воздушно-капельных инфекций, и частичному смягчению противоэпидемического режима, тренд на стихание второй волны эпидемии продолжается. Актуальным остается обязательный масочный режим и соблюдение соцдистанции в общественных местах, а также запрет на массовые мероприятия, - говорится в свежем отчете Координационного совета.

В Смольном не скрывают, что дальнейшему улучшению эпидситуации будет способствовать активная вакцинация со стороны населения Северной столицы. К слову, всего в городе привились от инфекции уже 72 334 человека.