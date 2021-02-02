Двое неизвестных угрожали ножом курсантке вуза МВД в Санкт-Петербурге

СК возбудил уголовное дело после того, как петербургской курсантке вуза МВД угрожали ножом. Фото: Артем КИЛЬКИН

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту угрозы ножом курсантке университета МВД России в Санкт-Петербурге. Все произошло 1 февраля, когда девушка шла по парковой зоне возле Петергофского шоссе. Внезапно к ней пристали двое неизвестных. Один из них тут же достал нож. При этом злоумышленников не смутило, что они нападают на представителя власти, ведь курсантка была в форменной одежде, которую ни с чем не перепутать.

- Двое неизвестных лиц, демонстрируя оружие, угрожали применением насилия курсантке одного из ВУЗов МВД России, одетой в форменное обмундирование. Однако после появления прохожих они скрылись с места происшествия, - передает пресс-служба ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу.

Расследование продолжается. Сейчас злоумышленников разыскивают. По статье за угрозу применения насилия в отношении представителя власти хулиганам грозит лишение свободы на срок до пяти лет.