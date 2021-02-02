Вандал повредил скульптуру апостола Петра в соборе на Лиговском проспекте

Вандал повредил памятник в Крестовоздвиженском соборе. Фото: ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу

Неизвестный вандал повредил скульптуру апостола Петра, которая находится в нише фасада колокольни Крестовоздвиженского собора на Лиговском проспекте. Точнее говоря, хулиган оторвал гипсовую руку, что видно на фотографии от Следкома. Колокольня, к слову, включена в список объектов культурного наследия народов РФ. Следовательно, скульптура тоже является памятником.

- По данным следствия, в период с 22 по 31 января 2021 года неустановленное на данный момент лицо повредило гипсовую скульптуру апостола Петра. В результате этого приходу Крестовоздвиженского казачьего собора Санкт-Петербургской епархии при РПЦ причинили материальный ущерб. Злоумышленника разыскивают, - передает пресс-служба ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу.

По статье за повреждение памятников истории и культуры виновнику может грозить реальный срок – до 3 лет колонии.