Число пунктов вакцинации от коронавируса увеличится к 10 февраля в Петербурге

120 пунктов вакцинации от коронавируса будет в Санкт-Петербурге к 10 февраля 2021 года. Фото: Артем КИЛЬКИН

К 10 февраля 2021 года в Санкт-Петербурге собираются увеличить число медпунктов вакцинации от коронавируса до 120. Об этом заявил губернатор Александр Беглов. Пока что в Северной столице развернуты 99 пунктов, где можно сделать прививку. При этом 11 из них расположены в частных организациях, но вакцина там тоже бесплатная.

- По сравнению с декабрем прирост вакцинированных в январе составил более 1000%. На сегодняшний день в Петербург поступило 143 тысячи доз вакцины. По словам губернатора, в ближайшее время ожидается поставка еще 75 тысяч комплектов, - цитируют губернатора в пресс-службе Смольного по итогам эфира на «России-24».

Добавим, что в Санкт-Петербурге налажено производство отечественной прививки «Спутник V» на частном предприятии. В период с марта по апрель 2021 года к выпуску вакцины присоединится еще один завод.