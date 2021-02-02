Суд арестовал главу «Альянса учителей» за призыв выйти на незаконную акцию протеста в Петербурге

Суд дал 7 суток административного ареста главе «Альянса учителей» за призыв выйти на незаконную акцию протеста в Санкт-Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

Октябрьский районный суд арестовал на 7 суток главу «Альянса учителей», независимого профсоюза работников сферы образования, за призывы выйти на несанкционированную акцию протеста в Санкт-Петербурге, которая прошла 23 января. Напомним, тогда массовая и незаконная «прогулка» закончилась возбуждением пяти уголовных детей, в том числе за вовлечение несовершеннолетних в противоправные действия.

Суд установил, что Даниил Кек был одним из тех, кто призывал выйти протестующих на улицы.

- 21.01.2020 в 18.22 Кен на странице пользователя «Даниил Кен» в социальной сети «ВКонтакте» опубликовал соответствующий текст, где написал точное место и дату встречи протестующих. Суд назначил наказание в виде ареста на 7 суток, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Добавим, что уже больше 190 человек арестовали после недавней несанкционированной акции в Петербурге.